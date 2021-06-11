شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل 4 مصريين لنهائي بطولة العالم للخماسي الحديث المؤهلة للأوليمبياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل رباعي المنتخب الوطني للخماسي الحديث أحمد الجندي وإسلام حامد ومهند طارق وأحمد أشرف إلى نهائي منافسات فردي الرجال ببطولة العالم للخماسي الحديث والمؤهلة مباشرة لأوليمبياد طوكيو لأول 3 مراكز وبطولة العالم لليزر- رن خلال الفترة من 8 حتى 14 يونيو الجاري، والتي تقام منافساتها بالملاعب والصالات المخصصة بهيئة استاد القاهرة الدولي.

وتواجد أحمد الجندي وإسلام حامد ومهند طارق وأحمد أشرف ضمن قائمة الـ36 لاعبا المتأهلين للنهائي الذي يقام بعد غد الأحد والمؤهل لأوليمبياد طوكيو مباشرة لأول 3 مراكز.

وتصدر الجندي ترتيب تصفيات نصف النهائي في المركز الأول برصيد 1103 نقاط وجاء إسلام حامد في المركز 16 برصيد 1080 نقطة واحتل مهند طارق المركز 18 برصيد 1079 نقطة، بينما احتل أحمد أشرف المركز 34 برصيد 1093 نقطة.

وجاء الكوري الجنوبي شانجوان سيو في المركز الثاني للتصفيات والفرنسي فالنتين براديس في المركز الثالث.

وتقام غدا السبت منافسات نهائي فردي السيدات ويمثل مصر هايدي عادل، كما تنطلق غدا منافسات بطولة العالم لليزر رن.

ويقود المنتخب المدير الفني رؤوف حسام والمدير الإداري ممدوح ويلسون ومدربا اللياقة البدنية محمد الجمال ويوسف حسن، وفي السلاح المدربون أحمد الصغير ومحمد غيث وعمرو سيد وعبدالرحمن عادل، وفي الجري إيهاب سيد وهشام سليمان، وفي الرماية إبراهيم سكر وعمرو عادل، وفي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي.

ويشارك في البطولة 50 دولة بأكثر من 500 لاعب ولاعبة، وتعد البطولة هي الأهم في مشوار التأهيل لأوليمبياد طوكيو، حيث يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل للأوليمبياد كما أنها هي المحطة الأخيرة في مشوار الوصول لأهم حدث رياضي يقام كل 4 سنوات وهو دورة الألعاب الأوليمبية- طوكيو 2020.

ويهدف المنتخب المصري إلى التأهل لدورة الألعاب الأوليمبية بالحد الأقصى المسموح منه وهو لاعبان ولاعبتان.

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري للخماسي الحديث قد حجز تذكرتين إلى دورة الألعاب الأوليمبية، وذلك عن طريق هايدي عادل وشريف نظير بعد حصولهما على ذهبية البطولة الإفريقية المؤهلة للأوليمبياد.