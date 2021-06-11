شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة والسويس يواصلان السقوط.. وصراع بين بورتو والقناة والداخلية في القسم الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتعلت منافسات دورى القسم الثاني قبل ثلاث جولات من انتهائها، حيث واصل فريق بورتو السويس صدارة المجموعة الثانية برصيد 45 نقطة بعد الفوز على السكة الحديد بهدف مقابل لا شىء، ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر المسابقة، حيث أقيمت اليوم 8 مباريات.

وحقق فريق الداخلية الفوز أيضا على طنطا بهدف مقابل لا شىء ليواصل مطاردة بورتو السويس في صراع الصعود إلى الدوري الممتاز.

ويتصدر فريق بورتو السويس ترتيب فرق مجموعته برصيد 45 نقطة، يليه القناة 43 نقطة، الداخلية 43 نقطة، كوكاكولا 43 نقطة، منتخب السويس 38 نقطة، الترسانة 36، النصر 38 بتروجت 34.

وجاءت نتائج المجموعة كالتالى:

فوز القناة على الترسانة 2 /1، وبورتو على السكة الحديد 1 / 0 وبنفس النتيجة النصر على بتروجت، وتعادل سرس الليان مع المريخ 1/1.

وفوز الزرقا على منتخب السويس 0/1، وجمهورية شبين على زد إف سى 1/2، وفوز كوكاكولا على النجوم 1 / 0، وفوز الداخلية على طنطا 1/ 0.