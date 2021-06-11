شكرا لقرائتكم خبر عن راحة إجبارية في الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة 24 ساعة، وذلك بعد سلسلة المباريات الودية التي خاضها الفريق خلال فترة التوقف.

وخاض الدراويش ودية مؤخرا أمام كسكادا احد أندية المظاليم انتهت بفوزه بسداسية نظيفة، قبل أن يتعادل بالأمس مع البنك الأهلى بهدف لكل فريق، ويفوز اليوم على المقاولون العرب بهدف نظيف.

وسوف يستأنف الفريق تدريباته الأحد المقبل، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة، المقرر لها الخميس المقبل، باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الــ26 من مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتعرض للهزيمة في 9 مباريات، أحرز لاعبوه 28 هدفًا وتلقت شباكه 30 غيرها.