شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يصطاد أسماك «الناجل» بالغردقة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر اللاعب محمد صلاح رحلاته البحرية خلال إجازته الصيفية بمنتجع الجونة شمال الغردقة.

وشارك محمد صلاح في رحلة صيد على متن أحد اللنشات السريعة الخاصة بمنطقة الجونة بالغردقة. والتقط عدد من العاملين بالمارينا واللنش السياحي صورا مع صلاح بعد أن تمكن من صيد سمكة ناجل والتقط صور تذكارية مع ريس المركب.

كان محمد صلاح قد وصل لمنتجع الجونة يوم الثلاثاء الماضي بسيارة خاصة بزجاج فاميه وقام برحلة بحرية إلى منطقة شعاب «بيوض» والتي تقع شمال الغردقة والمواجهة لمنتجع الجونة وتتمتع بخصوصية، حيث لا يذهب إليها سوى المراكب الخاصة وشارك في الرحلة الكابتن أحمد حسن لاعب منتخب مصر كما قام صلاح بزيارة بلقاء، عدد من لاعبي نادي الجونة والتقاط الصور التذكارية معهم ويقيم محمد صلاح بإحدى الفيلات الموجوده بمنطقة الجونة.