شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| بث مباشر حفل افتتاح كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق اليوم الجمعة 11 يونيو 2021 منافسات بطولة كأس أمم أوروبا يورو2020 التي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، وتستمر لمدة شهر كامل في 11 مدينة أوروبية بمشاركة 24 منتخبا.

وتقدم «المصري اليوم» بثا مباشرا لحفل افتتاح بطولة يورو 2020

يلتقي منتخب إيطاليا مع تركيا في التاسعة مساء اليوم ضمن منافسات المجموعة الأولى من البطولة والتي تجمع معهما منتخبي سويسرا وويلز.

حراسة المرمى: دوناروما

الدفاع: فلورينزي - بونوتشي - كيليني - سبينازولا

الوسط: باريلا - جورجينهو - لوكاتيلي

الهجوم: انسيني - ايموبيلي - بيرادي

ويجلس على مقاعد البدلاء: ميريت - دي لورينزو - بيلوتي - بيسينا - ايمرسون - كييزا - باستوني

حراسة المرمى: شاكير

الدفاع: زيكي شيليك - ديميرال - سوينجو - ميراس

الوسط: يوكوزلو - يوسف يازيسي - اوزان توفان - هاكان شالهان اوجلو - كينان كارمان

الهجوم: بوراك يلمز

وفي البدلاء: بايندر - اوندر - توكوز - انتالالي - اوزان كاباك - اونال - مولدر