الزمالك يدخل في مفاوضات جادة مع بديل فرجاني ساسي

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن مسئولو نادي الزمالك دخلوا في مفاوضات جادة مع وليد الكرتي، لاعب وسط فريق الوداد المغربي، لتعويض رحيل التونسي فرجاني ساسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة "اليوم السابع" بأن مسئولو الزمالك تفاوضوا مع "الكرتي" خاصة أن المدير الفني للفريق الأبيض، الفرنسي باتريس كارتيرون، أبدى إعجابه الشديد بمستوى اللاعب، وأكد أنه سيكون خير بديل لفرجاني ساسي.

وأضافت الصحيفة أن الزمالك يسعى وبقوة لحسم صفقة الكرتي في أسرع وقت، مشيرة إلى أن النادي الأبيض أمامه عرضان للحصول على خدمات لاعب الوداد المغربي.

وأوضحت الصحيفة أن العرض الأول هو أن يحصل الفريق المغري على محمد أوناجم لاعب الزمالك المعار للوداد بشكل نهائي، بالإضافة إلى مقابل مادي سيتم تحديده لاحقًا، أو يحصل الوداد على أوناجم وحميد أحداد بشكل نهائي دون أن يسدد الزمالك أى قيمة مادية ويحصل على خدمات الكرتي

وكان وليد الكرتي قد انضم إلى صفوف الوداد المغربي مطلع موسم 2013/2014 قادماً من أولمبيك خربيكة، وساهم صاحب الـ26 عامًا فى تتويج فريقه بثلاثة ألقاب دورى محلي، لقب دورى أبطال أفريقيا وسوبر أفريقي.

ومؤخراً، علّق فرجاني ساسي على الأنباء التي تناولت رحيله عن القلعة البيضاء وعدم رغبته في التجديد بعد انتهاء عقده مع الفريق بنهاية الشهر الجاري.

وكتب ساسي تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" قال فيها: "بكل فخر أعتز بالفترة الأهم فى حياتى مع نادى الزمالك، ويعلم الله أننى أخلصت بذمة وأمانة لهذا الكيان داخل وخارج الملعب ويبقى جمهور الزمالك العظيم الداعم الحقيقى لى فى كل المحطات.. الخير فيما اختاره الله.. و قريبا سوف اوضح كل الحقائق !!".