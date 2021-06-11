أكرم توفيق بعد إصابته مع المنتخب الأولمبى: كدمة خفيفة ومش هتمنعنى من اللعب

الشارقة - اميمة ياسر - كشف أكرم توفيق، لاعب وسط النادى الأهلى ومنتخب مصر الأولمبى، حجم الإصابة التى تعرض لها بالأمس مع شباب الفراعنة.

وكتب توفيق، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" الواحد لو مش كويس هيبقى كويس عشان الناس اللى عايزاه يرجع.. أنا بفضل الله تعالى الحمد لله كويس.. كدمة خفيفة ومش هتمنعنى إن شاء الله من اللعب.. وشكرا.

وخاض المنتخب الأولمبى مباراة ودية مع جنوب إفريقيا، انتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين، فى إطار استعدادات المنتخب الوطنى لأولمبياد طوكيو.