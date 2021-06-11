رولان غاروس: تسيتسيباس أول يوناني يبلغ نهائي غراند سلام

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باريس : أصبح ستيفانوس تسيتسيباس المصنف خامسًا عالميًا أول يوناني يبلغ نهائي بطولة كبرى في كرة المضرب، بفوزه الجمعة على الألماني ألكسندر زفيريف السادس في نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة في مباراة ماراتونية من خمس مجموعات 6 3، 6 3، 4 6، 4 6، 6 3.

وبعد انتهاء مشواره عند المربع الأخير ثلاث مرات في السنوات الثلاث الأخيرة في البطولات الكبرى (استراليا المفتوحة في 2019 و2021) ورولان غاروس العام الماضي، نجح تسيتسيباس أخيرًا في فك هذه العقدة بعد مباراة استمرت ثلاث ساعات و37 دقيقة.

ويلاقي اليوناني في المباراة النهائية الفائز في نصف النهائي الثاني في وقت لاحق اليوم، بين الإسباني رافايل نادال حامل اللقب في باريس 13 مرة والمصنف أول عالمياً الصربي نوفاك ديوكوفيتش اللذين يتواجهان للمرة الـ58.

وقال تسيتسباس والدموع في عينيه بعد الفوز "كل ما أفكر فيه هو جذوري ومن أين أتيت. آتي من مكان صغير وكان حلمي أن ألعب في بطولة فرنسا المفتوحة يومًا ما".

وتابع ابن الـ22 عامًا "كانت مباراة صعبة والاعصاب مشدودة في المجموعة الخامسة، عدت من بعيد والجمهور منحني الطاقة... كنت أشعر أنه لا زال هناك أملاً للعودة وكلما كان علي القيام به هو القتال... مررت بالعديد من الخيبات ولكن هذا الفوز يعني لي الكثير وهو الأهم في مسيرتي حتى الان".

أما عن كونه اول يوناني يبلغ نهائي غراند سلام، علّق "الكثير من الناس حملوا الاعلام وشجعوني في اليونان ووجودهم مهم جدًا لي وعليّ أن اقوم بعملي جيدًا كي يقدّروني في بلدي. وأنا سعيد أن اليونان باتت اكثر في عائلة كرة المضرب الآن، سعيد لأني انا وماريا (ساراكي التي أقصيت في نصف النهائي) ساهمنا في ذلك وأبقينا الآمال اليونانية في كرة المضرب حيّة".

ولن تكون المهمة سهلة في النهائي إذا ما واجه نادال الذي خسر ضده سبع مرات مقابل فوزين، ومثلهما ضد ديوكوفيتش مقابل خمس هزائم.

وثأر تسيتسيباس من خسارته نهائي دورة أكابولكو المكسيكسة امام زفيريف في وقت سابق هذا العام، ليحقق فوزه السادس على الالماني في ثامن مواجهة جمعتهما، علمًا انها الاولى في بطولة غراند سلام.

ويقدم تسيتسيباس موسمًا مميزًا على الملاعب الترابية حيث توج بباكورة القابه في دورات الماسترز في مونتي كارلو وحقق لقب دورة ليون وحل وصيفًا في برشلونة خلف نادال.

أما زفيريف (24 عامًا)، فشل في بلوغ ثاني نهائي له في البطولات الكبرى بعد ان حل وصيفًا للنمسوي دومينيك تيم في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة العام الماضي.

وكان كسرٌ واحد للإرسال في الشوط الثاني من المجموعة الاولى كافيًا لتسيتسيباس الذي خسر في المربع الاخير الموسم الماضي امام ديوكوفيتش، ليحسمها لصالحه 6 3.

وبعدما بدا زفيريف في طريقه لحسم المجموعة الثانية لصالحه عندما كسر إرسال منافسه في الشوط الثاني ليتقدم بعدها 3 صفر، ردّ تسيتسيباس بقوة وفاز بستة اشواط متتالية كاسرًا إرسال الالماني في ثلاث مناسبات في طريقه لحسمها 6 3.

إلا أن زفيريف الباحث عن لقبه الخامس عشر في مسيرته والثالث هذا العام بعد أكابولكو ودورة مدريد للماسترز، لم يستسلم بسهولة وكسر إرسال منافسه في الشوط الثالث من المجموعة الثالثة ليمضي وينهيها لصالحه 6 4، قبل أن يكرر ذلك في الشوط الاول من الرابعة ويحسمها بذات النتيجة ويحتكم اللاعبان الى مجموعة خامسة للمرة الاولى في تاريخ مواجهاتهما.

واستهل زفيريف المجموعة الحاسمة التي لا يحتكم فيها اللاعبان الى شوط كسر التعادل، بطريقة مثالية وتقدم 40 صفر على إرسال تسيتسيباس في الشوط الاول، إلا أن الاخير حقق خمس نقاط متتالية وحافظ على شوط إرساله المهم، قبل ان يكسر إرسال زفيريف في الرابع ويتقدم بعدها 4 1.