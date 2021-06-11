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الامارات | بالصور: جمهور الإمارات يؤازر المنتخب في استاد زعبيل أمام إندونيسيا

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تصوير: أسامة أبوغانم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تألق الجمهور الإماراتي في تشجيع المنتخب الوطني خلال المباراة التي جمعته أمام إندونيسيا، اليوم الجمعة، على استاد نادي الوصل في دبي، ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022" وكأس آسيا "الصين 2023".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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