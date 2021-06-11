الامارات | بالصور: جمهور الإمارات يؤازر المنتخب في استاد زعبيل أمام إندونيسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تألق الجمهور الإماراتي في تشجيع المنتخب الوطني خلال المباراة التي جمعته أمام إندونيسيا، اليوم الجمعة، على استاد نادي الوصل في دبي، ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022" وكأس آسيا "الصين 2023".

محمد يوسف

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