شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمواجهة إيطاليا ضد تركيا في افتتاح يورو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن روبيرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا الأول لكرة القدم، وسينول جونيس مدرب نظيره منتخب تركيا التشكيل الرسمي للمباراة التي تجمع المنتخبين في التاسعة مساء اليوم على الملعب الأوليمبي بروما، في افتتاح بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020 وضمن منافسات المجموعة الأولى من البطولة والتي تجمع معهما منتخبي سويسرا وويلز.

وجاء تشكيل إيطاليا كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما

الدفاع: فلورينزي - بونوتشي - كيليني - سبينازولا

الوسط: باريلا - جورجينهو - لوكاتيلي

الهجوم: انسيني - ايموبيلي - بيرادي

ويجلس على مقاعد البدلاء: ميريت - دي لورينزو - بيلوتي - بيسينا - ايمرسون - كييزا - باستوني

فيما جاء تشكيل تركيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شاكير

الدفاع: زيكي شيليك - ديميرال - سوينجو - ميراس

الوسط: يوكوزلو - يوسف يازيسي - اوزان توفان - هاكان شالهان اوجلو - كينان كارمان

الهجوم: بوراك يلمز

وفي البدلاء: بايندر - اوندر - توكوز - انتالالي - اوزان كاباك - اونال - مولدر