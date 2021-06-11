شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف أكبر مؤتمر للطب الرياضي في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينعقد خلال الفترة ٣٠-٣١ يوليو المقبل، بمصر أكبر مؤتمر للطب الرياضى في الشرق الأوسط ويعد الأول من نوعه، حيث يحاضر به أكبر أطباء العلاج الطبيعى والعظام بمصر وأوروبا والوطن العربى لتبادل الخبرات ونقل الخبرات للجيل الحالى ومعرفة دور العلاج الطبيعى والأجهزة الطبية بالتفصيل مع الأندية والمنتخبات، وذلك تحت رئاسة الدكتور علاء بلبع عميد كلية العلاج الطبيعى جامعة النهضة، ودكتور إبراهيم عنبة استشارى العلاج الطبيعى للفريق الأول كرة القدم نادى الزمالك.

ويشارك في المؤتمر كل من:

- جوزيه ماريا رئيس الجهاز الطبى- أتليتكو مدريد

- كارلوس دبل باريو أخصائى العلاج الطبيعى- أتليتكو مدريد

- روبن برنز أخصائى العلاج الطبيعى- ليفربول

- إدواردو ألفاريز اخصائى العلاج الطبيعى- مانشستر سيتى

- رالف روچر رئيس اللجنة الطبية لكرة السلة الأمريكية

- لويس سواريز مخطط أحمال بازل السويسري

- كونلى أوديتيمبو محلل الأداء الطبى- توتنهام

- محمد البرارى أخصائى العلاج الطبيعى- الترجى التونسي

- محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى- الزمالك

- محمد أبوالعلا رئيس الجهاز الطبى- منتخب مصر لكرة القدم

- سمير حفنى رئيس الجهاز الطبى- منتخب مصر لكرة السلة

- فلاڤيو كروز رئيس الجهاز الطبى- السد القطري

- محمد الششتاوى أخصائى العلاج الطبيعى كرة القدم- نادى الزمالك

- إسلام جمعة أخصائى العلاج الطبيعى كرة السلة- نادى الزمالك