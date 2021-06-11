شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يختتم تجاربه الودية بالفوز على المقاولون العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى على المقاولون العرب، بهدف دون رد، فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن برنامج الاستعداد لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز.

ويستعد الدراويش لمواجهة غزل المحلة يوم 17 يونيو الجارى، باستاد الإسماعيلية، فى الأسبوع الــ26 من بطولة الدورى الممتاز.

هدف الإسماعيلى جاء عن طريق جناح ومهاجم الفريق محمد الشامى.

بدأ الدراويش اللقاء بتشكيل ضم:

محمد صبحى حارس مرمى -رضوان شريفى (عبد الله جمعة) – محمد عمار – أحمد كاستيلو – نادر رمضان فى الدفاع – محمود دونجا – محمد حسن - محمد عبد السميع – أحمد مدبولى (محمد بيومى) فى الوسط – محمد الشامى – بنسون شيلونجو فى الهجوم.

وضم تشكيل المقاولون كل من حسن محمود رمضان – امير محمد محمود – احمد محمد عبد العزيز – خالد الحسينى – فادى نجاح – ابراهيم صلاح – احمد محمد موسى – احمد مجدى – عبد الرحمن – احمد داودا – قاسم الجوينى.