شكرا لقرائتكم خبر عن القط أخيل يتنبأ بفوز إيطاليا على تركيا في افتتاح يورو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنبأ القط الأصم أخيل بالفائز من مباراة افتتاح بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020 والتي تجمع إيطاليا ضد تركيا مساء اليوم الجمعة 11-6-2021 على الملعب الأوليمبي بروما ضمن منافسات المجموعة الأولى من البطولة والتي تجمع معهما منتخبي سويسرا وويلز.

واختار القط أخيل منتخب إيطاليا ليفوز باللقاء بعدما قام بتناول الطعام من الطبق الذي يحمل العلم الإيطالي.

ويقوم أخيل بالتنبؤ بنتائج المباريات بطريقة بسيطة وطريفة، حيث يتم وضع وعاءين فيهما ذات الطعام أمام أخيل، وفي كل واحد منهما علم إحدى الدولتين المشاركتين في المباراة، ووعاء المنتخب الذي يبدأ أخيل بالأكل منه هو المرشح للفوز بالمباراة.

وخلال السنوات الأخيرة الماضية، أصبح لكل بطولة من البطولات حيوان معين تتجه نحوه أنظار عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم وتنتظر تنبؤاته قبل المباريات، مثل الأخطبوط بول في بطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2008 وكأس العالم 2010، والجمل شاهين في كأس العالم 2014 بالبرازيل، وأخيرا القط أخيل في مونديال روسيا 2018.

وبحسب تقرير نشرته «بي بي سي»، تقول آنا كوندراتييفا، طبيبة القط أخيل، إن إصابته بالصمم يجعله أفضل من باقي القطط في التنبؤ بنتائج المباريات نظرا لأنه «غير متحيز تمامًا، فهو يصم أذنيه عن أي تعليقات من المشجعين، لذا فإنه ربما يشعر بقلبه وحاسة القط التي لديه».

وأشارت كوندراتييفا إلى أن القط أخيل يتنبأ بنتيجة المباراة في الصباح عندما تقدم له وجبة الإفطار في طبقين متماثلين على كل منهما علم صغير يمثل أحد المنتخبين، ليتوقع القط الفريق الفائز بالمباراة عندما يتجه نحو طبق بعينه.