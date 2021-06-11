خالد عيد لمصراوي: شركة الكرة كانت حلمًا.. ونعمل لنصل بالفريق لمكانة تليق به

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالرحمن طارق:

أشاد المدير الفني لفريق غزل المحلة، خالد عيد، بتجربة ناديه في إنشاء شركة كرة قدم خاصة بالفريق منفصلة.

وأشار عيد، في تصريحات خاصة ليلاكورة، إلى أن تأسيس شركة الكرة كان حُلمً في المحلة بين جماهير ولاعبي النادي القدامي قائلاً:"هي أول شركة كرة في مصر".

ولفت المدير الفني لفريق غزل المحلة الانتباه إلى أن طموحهم في النادي يزداد يومًا بعد يوم ليصلوا بالفريق إلى المكانة التي تليق به وبالجماهير، مضيفاً:"وجود شركة الكرة وإدارتها من جانب لاعبين قدامى برئاسة على العباسي وتواجد عمر عبدالله وخالد كرم سيرفع من الناحية المعنوية والطموح بالتعاقد مع لاعبين على أعلى مستوى".

وأتم عيد تصريحاته بالتنويه إلى أن فريقه استفاد من فترة التوقف الحالية ولديه ثقة كبيرة في اللاعبين بالفريق في تقديم نتائج أفضل وأداء ونتائج جيدة.