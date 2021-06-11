طلائع الجيش لمصراوي: استفدنا من فترة التوقف.. ولا جديد بخصوص مستقبل سمير وجمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالرحمن طارق:

قال مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، أحمد المهدي، إن فريقه استفاد فنيًا من فترة التوقف الحالية لبطولة الدوري على المستوى الفني والبدني.

وأشار مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن فريقه قدّم أداءًا ونتائج مميزة مع مديره الفني عبدالحميد بسيوني خلال الموسم الجاري من الدوري.

وتطرق المهدي إلى مستقبل بعض لاعبي فريقه بقوله:"الحديث عن انتقالات اللاعبين في الوقت الحالي لا يصح ومن المبكر الحديث عن الانتقالات في الفترة الجارية، بخصوص الثنائي المعار من الأهلي أحمد علاء وعمرو جمال كانا إضافة للفريق وقدما أداءًا مميزًا ولا جديد بخصوصهما أو بخصوص أحمد سمير".

وأتم مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، تصريحاته بالتنويه إنه لا يريد تشتيت تركيز لاعبي فريقه؛ خاصة وأن الفريق مقبل على مباريات مهمة؛ حيث سيتم مناقشة جميع الملفات الخاصة باللاعبين مع نهاية الموسم.