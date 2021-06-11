سلبية مسحة جميع لاعبي الأهلي بعد العودة من الراحلة السلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن مسحة اللاعبين والجهاز الفني التي أجراها الفريق أمس الخميس جاءت نتيجتها سلبية.

وأجرى الجهاز الفني واللاعبون مسحة طبية أمس عقب العودة من الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة ٦ أيام عقب خوض ودية مصر للتأمين.

واستأنف فريق الأهلي تدريباته امس الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها يوم 19 يونيو الجاري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن ينضم ثلاثي الفريق، علي معلول وأليو ديانج ووالتر بواليا، لبعثة الأهلي في تونس عقب انتهاء معسكرات منتخباتهم الدولية.