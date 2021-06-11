جاريث بيل: منتخب ويلز لا يشعر بضغوط يورو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ ( د ب أ):

قال جاريث بيل، قائد منتخب ويلز لكرة القدم، إن فريقه لا يشعر بأي ضغوط في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" من أجل محاكاة نجاحهم في البطولة قبل خمسة أعوام.

ويستهل منتخب ويلز مشاركته في البطولة أمام المنتخب السويسري في باكو يوم السبت المقبل، وسيواجه أيضا منتخبي إيطاليا وتركيا في المجموعة الأولى.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" أن بيل أحد ثمانية لاعبين شاركوا مع منتخب ويلز عندما وصلوا للدور قبل النهائي في فرنسا، عندما كان كريس كولمان هو مدرب المنتخب، ولكن بيل لا ينظر لأبعد من مباراة منتخب بلاده أمام المنتخب السويسري.

وقال بيل في مؤتمر صحفي: "بسبب ما تحقق في عام 2016 سيقول الناس إنه ربما ينبغي أن نفعل الأشياء بشكل مختلف، ولكن لدينا فريقا جديدا كما أنها بطولة مختلفة".

وأضاف:"من الصعب أن نقول من المرشح، ولكن لدينا بعض المباريات الصعبة ونحن قمنا بالاستعداد للجميع".

وأكد :"عقليتنا هي المحاولة وعبور هذه المجموعة- وسنبدأ الأمور من هناك".

في الوقت نفسه، أصبح آرون رامسي جاهزا للعب مع منتخب ويلز في مباراة الفريق الافتتاحية باليورو، وفقا لما أكده المدرب المؤقت روبرت بيج.

ولم يشارك رامسي في المران قبل الأخير لمنتخب ويلز يوم الخميس بعدما استعاد جاهزيته البدنية في الأسابيع الأخيرة، ولكنه سيكون مشاركا في المباراة التي ستقام على ملعب باكو الأولمبي.

وسيتم الانتظار لمعرفة ما إذا كان رامسي سيشارك من بداية المباراة أو كبديل، ولكن بويج قال في مؤتمره الصحفي قبل المباراة أن لاعب وسط يوفنتوس سيكون متاحا للعب.

وقال بويج عن غياب رامسي عن الحصة التدريبية :" كان هذا دائما جزء من الخطة".

وأضاف :"نحن هنا معنا 26 لاعبا جاهزين، ومتشوقون للعب، وآرون يقع في هذه الفئة. إنه جاهز".

ولعب رامسي 19 مباراة فقط من أصل 44 مباراة خاضها منتخب ويلز منذ يورو 2016، ولعب لوقت محدود في الأشهر الأخيرة.