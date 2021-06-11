مشاهدة مباراة ايطاليا وتركيا في بث مباشر ببطولة يورو 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة ايطاليا وتركيا في افتتاح بطولة يورو 2020، ضمن أهم مباريات اليوم الجمعة 11-6-2021.

تنطلق اخيرًا نهائيات كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، التي طال انتظارها بعد شهور اكتنفها الشكوك بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا في القارة العجوز، حيث ستواجه ايطاليا نظيرتها تركيا في تكرار لمباراتهما الأولى في يورو 2000.

وتأمل ايطاليا في تكرار نتيجة المباراة التي جمعتهما في يورو 2000، إذ انتصر الآتزوري بهدفين مقابل هدف واحد، وبمناسبة أن المباراة ستقام على ملعب الأولمبيكو في العاصمة روما، فإن رجال روبرتو مانشيني لم يعرفوا الخسارة هنا في آخر 10 مباريات.

وبعد فشلها في التأهل إلى كأس العالم 2018، تحلم إيطاليا بتعويض تلك الانتكاسة من خلال الفوز ببطولة يورو 2020، لأول مرة منذ عام 1968، بعدما تفوقت على منتخبات لم تعد موجودة في الوقت الحالي، وهما الاتحاد السوفيتي، ويوغوسلافيا.

واذا تمكنت ايطاليا من مواصلة المستوى الاستثنائي خلال الفترة الماضية، بعدم خسارتها في آخر 27 مباراة (22 انتصار، 5 تعادلات) في دور المجموعات من بطولة يورو 2020، فإنها ستعادل الرقم القياسي الإيطالي المسجل في عام 1939 (30 مباراة بدون هزيمة).

على الجهة المقابلة، تأمل تركيا في الظهور بشكلٍ جيد في يورو 2020، لتعويض الظهور الباهت في يورو 2016، بعدما ودعت المسابقة من دور المجموعات، انتصرت في مباراة واحدة وخسرت في مباراتين.

ويقدم المنتخب التركي مستويات طيبة خلال الفترة الماضية، حيث لم يعرف الخسارة في آخر 6 مباريات، وسيسعى إلى تحقيق الفوز على ايطاليا اليوم، أو على الأقل تفادي الخسارة، من أجل الحفاظ على حظوظه الكاملة بالتأهل إلى الدور الثاني.

ويلعب منتخب إيطاليا وتركيا لحساب المجموعة الأولى، التي تضم “ويلز وسويسرا”، وسيواجه الآتزوري سويسرا في الجولة الثانية، بينما يلعب الأحمر أمام ويلز، وفي الجولة الثالثة سيواجه رجال مانشيني منتخب ويلز، بينما يلتقي المنتخب التركي مع السويسري.

بث مباشر ايطاليا وتركيا

ويدير مواجهة ايطاليا وتركيا في افتتاح بطولة يورو 2020 اليوم، الحكم الهولندي “داني ماكيلي”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة ايطاليا وتركيا، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما ينقل على أكثر من 50 محطة تلفزيونية من داخل وخارج قارة أوروبا.