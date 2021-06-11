شاهد فيديو اهداف مباراة العراق وهونج كونج فى تصفيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، ضمن أهم مباريات اليوم الجمعة 11 يونيو 2021.

افتتح المنتخب العراقي اهداف اللقاء عند الدقيقة 13 عن طريق اللاعب “محمد قاسسم ماجد”، بعد ان ارسل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء فشل مدافع هونج كونج فى ابعادها واسكنها الشباك بالخطأ.

يحتضن استاد المحرق فى البحرين مواجهة قوية تجمع بين منتخب العراق ومنتخب هونج كونج، في إطار منافسات الدور الثاني بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم ” قطر 2022 “، وكأس آسيا 2023 المقرر لها في الصين.

وسيسعي منتخب أسود الرافيدن الى تحقيق الفوز أمام هونج كونج وأقتناص الثلاث نقاط من أجل استكمال المشوار نحو التأهل للدور التالي، وعدم التعثر أو فقد أي نقاط، خاصة وأن المنتخب الإيراني يبتعد بفارق نقطتين فقط.

يذكر ان المنتخب العراقي كان قد نجح في خطف النقاط الثلاث من أنياب هونج كونج بعدما تغلب عليه في لقاء الذهاب بالتصفيات المشتركة بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما يوم 10 أكتوبر 2019 على ملعب البصرة الدولي.

ويتأهل للدور النهائي من تصفيات المونديال متصدر كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الثماني، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل لنهائيات كأس آسيا 2023.