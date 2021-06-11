موعد مباراة اسبانيا والسويد فى يورو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة اسبانيا والسويد فى يورو 2020، والمقرر لها يوم الاثنين المقبل الموافق 14 يونيو 2021.

يستقبل منتخب اسبانيا نظيره السويدي على ملعب لا كارتوخا بمدينة إشبيلية، فى مواجهة قوية صمن الجولة الأولي من منافسات المجموعة الخامسة فى كأس أمم أوروبا “يورو 2020” والتي تضم منتخبي بولندا وسوفاكيا، وستحدد نتيجة المباراة بنسبة كبيرة متصدر المجموعة.

ويسعى المنتخب الإسباني بقيادة المدرب “لويس إنريكي” لتحقيق الانتصار أمام السويد، حتى تكون بداية قوية في سعيه لنيل لقبه الرابع في تاريخ بطولات اليورو، حيث حقق اللاروخا اللقب أعوام 1964 و2008 و2012.

واستعد المنتخب الاسباني بشكل جيد قبل لقاء السويد فى اليورو، جيث خاض وديتين، الأولي أمام منتخب البرتغالي وانتهت بالتعادل السلبي، والثانية أمام منتخب ليوانيا وانتهت بفوز اللاروخا برباعية نظيفة وشهد اللقاء غياب العناصر الاساسية نتيجة إصابة قائد الفريق ““سيرجى روبيرتو” بفيروس كورونا، مما أتاح الفرصة لفريق الشباب لخوض المباراة بدلاً من الفريق الأساسي.

وأثبتت الفحوصات إصابة بوسكيتس بفيروس كورونا يوم الأحد الماضي، الذي أصبح قائدًا للفريق بعدما تم استبعاد سيرجيو راموس، وأُعيد لاعب برشلونة إلى منزله للحجر الصحي في كتالونيا بينما دخل باقي الفريق في العزلة.

على الجانب الآخر، يأمل منتخب السويد في التقدم لأبعد مدى ممكن في بطولة اليورو، خاصة وأنه يُعاني من غياب نجمه زلاتان إبراهيموفيتش بسبب الإصابة.

وخاض المنتخب السويدي وديتين ضمن استعدادته لخوض بطولة أمم أوروبا “يورو 2020″، حقق الفوز فى المباراة الاولي أمام منتخب فنلندا بنتيجة 2-صفر، وفى المباراة الثانية فاز على منتخب أرمينيا بنتيجة 3-1.

جدير بالذكر ان منتخب اسبانيا ومنتخب السويد يتواجدان ايضاً فى نفس المجموعة بتصفيات كأس العالم 2022 فى قطر، وسوف يلتقيان يوم 2-9-2021 فى لقاء تحديد أول المجموعة، حيث يتصدر اللاروخا المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن السويد.

تاريخ مواجهات اسبانيا والسويد

يرجع عدد المواجهات المباشرة بي اسبانيا والسويد الى 12 مباراة، حقق الماتادور الاسباني الفوز فى 5 مباريات، بينما فاز الأصفر فى 3 مباريات، وانتهت 4 مباريات بالتعادل.

يذكر ان أول لقاء جمع بين المنتخبين كان عام 1920 فى نهائيات كرة القدم الأولمبية – أنتويرب 1920، وكان على الميدالية البروزنية والفضية، وفاز المنتخب الاسباني فى اللقاء بنتيجة 2-1.

بينما آخر لقاء جمع بين المنتخب الاسباني والمنتخب السويدي فكان يوم 15 أكتوبر 2019 فى التصفيات المؤهلة ليورو 2020، وانتهي اللقاء بالتعادل الايجابي 1-1،

موعد مباراة اسبانيا والسويد فى يورو 2020 والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة اسبانيا والسويد يوم الاثنين المقبل الموافق 14-6-2021، وتنطلق صافرة البداية فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش.

تنقل مباراة اسبانيا والسويد فى يورو 2020 على قناة بي إن سبورت ماكس (1-2) بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما تنقل ايضا على قناة سبورت تي في البرتغالية، بالإضافة الى قناة سكاي سبورت أونو الايطالية.