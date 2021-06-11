مشاهدة مباراة عمان وافغانستان في بث مباشر بتصفيات كأس العالم 2022 (الجولة 8)

يقدم لكم موقع الخليج 365 تغطية حية لـ مشاهدة مباراة عمان وافغانستان في بث مباشر، بإحدى أهم مباريات اليوم الجمعة في تصفيات كأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023.

يستضيف ستاد جاسم بن حمد بنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة مباراة عمان وافغانستان، لحساب الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الخامسة بالتصفيات المزدوجة.

يحين موعد مباراة عمان وافغانستان، اليوم الجمعة 11 يونيو 2021، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت سلطنة عمان.

وينقل بث مباشر مباراة عمان وافغانستان في تصفيات كأس العالم 2022 على قناة بي إن سبورتس المفتوحة، بصوت المعلق العماني “أحمد البلوشي”، كما ينقل على قناة عمان الرياضية HD.

سيسعى منتخب عمان لتعويض خسارته أمام منتخب قطر في الجولة الماضية، بتحقيق الفوز على افغانستان من أجل إحياء آماله في بلوغ المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022 كأفضل المنتخبات أصحاب المركز الثاني، بالاضافة إلى حسم تأهله الرسمي إلى كأس آسيا 2023.

وتعرض منتخب عمان لظلم تحكيمي فادح في مواجهته أمام قطر، حيث ألغى الحكم السيريلانكي “كريشانثي بيريرا” هدفًا صحيحا لمنتخب عمان في الدقائق الأخيرة، كما رفض احتساب ركلة جزاء واضحة للاعب خالد الهاجري في الدقائق الأخيرة، بينما احتسب ركلة جزاء مشكوك في صحتها لصالح قطر في الشوط الأول.

ويتصدر منتخب قطر ترتيب المجموعة برصيد 22 نقطة من 8 مباريات، ويأتي في المركز الثاني منتخب عمان برصيد 12 نقطة من 6 مباريات، ويتواجد منتخب الهند في المرتبة الثالثة وفي رصيده 6 نقاط، مقابل 5 نقاط لأفغانستان، ونقطة لبنجلادش.

ويتأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الثماني، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا الصين 2023.

الجدير بالذكر أن منتخب قطر يخوض هذه التصفيات ضمن السعي للحصول على بطاقة التأهل إلى كأس آسيا 2023 في الصين، بعدما ضمن المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 التي تقام على أرضه، أي أن صاحب المركز الثاني في المجموعة سوف يتأهل إلى المرحلة النهائية من تصفيات المونديال دون الحاجة إلى ميزة الحصول على أفضل ثواني.

عمان – افغانستان

تصفيات كأس العالم 2022 (الجولة 8 – دور مجموعات المرحلة الثانية)

ملعب جاسم بن حمد بنادي السد (الدوحة – قطر)

أهلاً بكم في هذا البث المباشر لإحدى أهم مباريات اليوم الجمعة 11 يونيو 2021 في تصفيات كأس العالم 2022 بين عمان وافغانستان على الاراضي القطرية.

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تشكيلة عمان اليوم

فايز الرشيدي – فهمي سعيد – جمعة الحبسي – حارب السعدي – عبد العزيز الغيلاني – صلاح اليحيائي – علي البوسعيدي – زاهر الأغبري – محسن الغساني – عبد العزيز المقبالي.

تشكيلة افغانستان اليوم

أوفايس عزيز – مسيح صايغاني – ديفيد نجم – هارون أميري – نور حسين – فرشاد نور – فيصل شايسته – ميلاد انتظار – أحمد حيدري – أمير شريفي – أوميد بوبالزاي.