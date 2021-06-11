مشاهدة مباراة العراق وهونج كونج في بث مباشر بتصفيات كأس العالم 2022 (الجولة 8)

يقدم لكم موقع الخليج 365 تغطية حية لـ مشاهدة مباراة العراق وهونج كونج في بث مباشر، المقرر لها ضمن مباريات اليوم الجمعة 11 يونيو 2021 في تصفيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

يحتضن استاد المحرق فى البحرين مواجهة قوية تجمع بين منتخب العراق ومنتخب هونج كونج، في إطار منافسات الدور الثاني بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم ” قطر 2022 “، وكأس آسيا 2023 المقرر لها في الصين.

تنطلق مباراة العراق وهونج كونج في تمام الساعة السابعة والنصف بالتوقيت المحلي، الساعة 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت جرينتش.

ستنقل مباراة العراق وهونج كونج فى التصفيات المشتركة على القناة العراقية الرياضية، بالإضافة الى قناة الشباب الرياضية الأولي.

يدخل منتخب العراق المباراة فى صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة، متفوف بنقطتين عن الوصيف منتخب إيران، ثم تأتي منتخب البحرين في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، ويتواجد منتخب هونج كونج في المركز الرابع برصيد 5 نقاط، بينما يتذيل منتخب كمبوديا المجموعة برصيد نقطة واحدة.

وسيسعي منتخب أسود الرافيدن الى تحقيق الفوز أمام هونج كونج وأقتناص الثلاث نقاط من أجل استكمال المشوار نحو التأهل للدور التالي، وعدم التعثر أو فقد أي نقاط، خاصة وأن المنتخب الإيراني يبتعد بفارق نقطتين فقط.

يذكر ان المنتخب العراقي كان قد نجح في خطف النقاط الثلاث من أنياب هونج كونج بعدما تغلب عليه في لقاء الذهاب بالتصفيات المشتركة بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما يوم 10 أكتوبر 2019 على ملعب البصرة الدولي.

ويتأهل للدور النهائي من تصفيات المونديال متصدر كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الثماني، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل لنهائيات كأس آسيا 2023.

العراق 1-0 هونج كونج

تصفيات كأس العالم 2022 (الجولة 8 – دور مجموعات المرحلة الثانية)

ملعب المحرق (البحرين)

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أهلاً بكم في هذا البث المباشر لإحدى أهم مباريات اليوم الجمعة 11 يونيو 2021 في تصفيات كأس العالم 2022 بين العراق وهونج كونج على الأراضي البحرينية.

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تشكيلة منتخب العراق اليوم

جلال حسن – أحمد إبراهيم – سعد ناطق – علي عدنان – صفاء هادي – همام طارق – بشار رسن – مهند علي – محمد قاسم – محمد داوود – ميثم جبار.

تشكيلة هونج كونج اليوم

ياب هونج فاي – تسوي وانج كيت – فونج هينج وا – هيليو جونزالفيش – هوانج يانج – أور ماثيو – وونج واي – دييجو مورييرا – جيمس ستيفن – ليونج كوون تشونج – تشان شينيتشي.

ملخص مباراة العراق وهونج كونج

الدقيقة 13 | المنتخب العراقي يسجل هدف التقدم عن طريق اللاعب “محمد قاسم”، بعد ان ارسل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء فشل مدافع هونج كونج فى ابعادها واسكنها الشباك بالخطأ.