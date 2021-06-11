مشاهدة مباراة السعودية وسنغافورة في بث مباشر بتصفيات كأس العالم 2022

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة السعودية وسنغافورة في تصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وكأس آسيا الصين 2023، ضمن مباريات اليوم الجمعة 11-6-2021.

يلتقي منتخب السعودية مع نظيره السنغافوري على ستاد جامعة الملك سعود في الرياض “مرسول بارك”، وعينه على تحقيق الفوز الرابع على التوالي في تصفيات كأس العالم 2022، بعدما فاز على أوزبكستان، فلسطين، واليمن، على الترتيب.

ويتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 14 نقطة من 6 مباريات، ويأتي في المركز الثاني منتخب وزبكستان برصيد 12 نقطة، بينما يمتلك منتخب فلسطين وسنغافورة 7 نقاط من 7 لقاءات، ويتذيل منتخب اليمن الترتيب برصيد 5 نقاط من 6 مباريات.

ويتأهل إلى الدور النهائي من تصفيات آسيا المؤهلة كأس العالم 2022، صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الثماني، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا الصين 2023.

على الجهة المقابلة، سيسعى منتخب سنغافورة إلى تحقيق المفاجئة بإيقاف قطار انتصارات السعودية، وخطف الثلاث نقاط أو على الأقل نقطة واحدة، لتعويض خسارته في الجولتين الماضيتين أمام فلسطين وأوزبكستان.

الجدير بالذكر أن المباراة الأولى التي جمعت السعودية وسنغافورة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، قد انتهت بفوز الأخضر بنتيجة (3-0).

وتنطلق صافرة بداية مباراة السعودية وسنغافورة في تصفيات كأس العالم 2022، تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة السعودية وسنغافورة، على قناة السعودية الرياضية HD1، بصوت المعلق الرياضي السعودي “رائد الغامدي”، كما ينقل على قناة الكأس القطرية بصوت المعلق “خالد الحدي”.

السعودية – سنغافورة

ملعب مرسول بارك (السعودية)

تصفيات كأس العالم 2022 (الجولة الثامنة)

تبدأ بعد قليل..

تشكيلة السعودية الأساسية اليوم:

محمد العويس – ياسر الشهراني – محمد خبراني – علي آل البليهي – محمد البريك – سلمان الفرج – عبد الإله المالكي – علي الأسمري – عبدالله الحمدان – سالم الدوسري – فهد المولد.

تشكيلة منتخب سنغافورة الأساسية اليوم:

محمد عزوان – محمد نزرول – مادو موهانا – شهدان بن سلمان – محمد حفيظ – محمد ياس – محمد حامي – عرفان فندي – محمد زولفهمي – محمد عدلي – محمد فارس.