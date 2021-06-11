يورو 2020 : التشكيل المتوقع لمنتخب ايطاليا ضد تركيا في المباراة الافتتاحية

يستعد منتخب ايطاليا لإفتتاح مباريات بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2020) أمام منتخب تركيا، على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما اليوم الجمعة 11 يونيو 2021.

تنطلق مباراة ايطاليا وتركيا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، و19:00 بتوقيت جرينيتش، ويديرها الحكم الهولندي المثير للجدل “داني ماكيلي” الذي ارتكب هفوة فادحة في مباراة البرتغال وصربيا بتصفيات كأس العالم 2022 بعدم احتساب هدف صحيح 100٪ للنجم كريستيانو رونالدو.

وتعتبر روما ضمن 12 مدينة ستستضيف البطولة في نسختها الإستثنائية، التي تستمر حتى يوم 11 يوليو المُقبل، في احتفالات يويفا باليوبيل الذهبي لتأسيس الاتحاد.

وبعد التأكد من إجراءات السلامة الخاصة بتداعيات فيروس كورونا، انضم الملعب الأولمبي بمدينة روما إلى الملاعب المستضيفة للمباريات وهم “ستاد باكو أذربيجان، وستاد باركين كوبنهاجن الدنمارك، وستاد سان بطرسبيرج روسيا، وستاد ويمبلي لندن، وستاد آرينا ناشيونال بوخارست رومانيا، وستاد يوهان كرويف آرينا أمستردام هولندا، وستاد هامبدين بارك جلاسكو اسكتلندا، وستاد لا كرتوخا إشبيلية إسبانيا، وستاد بوشكاش آرينا بودابست، وستاد آليانز آرينا ميونخ ألمانيا”.

ووضعت القرعة المنتخب الايطالي ضمن منافسات المجموعة الأولى ببطولة يورو 2020 برفقة منتخبات تركيا وسويسرا وويلز، واستعد الفريق لإفتتاح البطولة، بفوز كبير على منتخب جمهورية التشيك بأربعة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب ريناتو دالارا في مدينة بولونيا، كما استطاع الفريق الفوز بسباعية على سان مارينو.

وسيستمر المدير الفني الشهير “روبرتو مانشيني” في تطبيق خطة اللعب التي ميزت ايطاليا مؤخرًا، بالإعتماد على الأسلوب الهجومي الذي اتبعه في الفترة الماضية وساعده على بلوغ نهائيات يورو 2020 بأريحية كبيرة عكس ما كان يصادف المنتخب الايطالي على مدار السنوات الماضية بمواجهة صعوبات في الترشح إلى النهائيات بنتائج خجولة وأداء متواضع.

وسيبقى جانلويجي دوناروما في حراسة مرمى الأتزوري، مع وجود الثنائي المخضرم جورجيو كيلليني وليوناردو بونوتشي في الدفاع، وقد يجري تغيرًا بالدفع بـ لوكاتيلي على حساب فيراتي الذي لا يزال يتعافى من أثار الإصابة التي أبعدته عن الملاعب منذ بداية شهر أبريل الماضي.

التشكيل المتوقع لمنتخب ايطاليا ضد تركيا اليوم

دوناروما

فلورينزي، سبينازولا، كيليني، بونوتشي

جورجينيو، باريلا، لوكاتيلي (فيراتي)

لوربنزو إنسيني، إيموبيلي، بيراردي (بيرنارديسكي)