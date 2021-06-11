هل تنقل قناة ليبيا الرياضية مباريات يورو 2020؟

تعتزم قناة ليبيا الرياضية نقل بعض مباريات يورو 2020، والبداية من افتتاح البطولة، اليوم الجمعة 11 يونيو، عندما يصطدم المنتخب الايطالي بنظيره التركي على ملعب الأوليمبيكو بالعاصمة روما.

وتداولت أنباء بين متابعي القناة عن تفكير مسؤولي قناة ليبيا الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، في توجيه ضربة جديدة إلى مجموعة قنوات بين سبورت القطرية، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكانت قنوات بين سبورت قد ضاعفت سياسة الاحتكار الخاصة بها عندما قررت فرض اشتراكًا منفصلاً عن الاشتراك الأساسي، لمشاهدة مباريات يورو 2020 وكوبا أميركا عبر باقة beIN max، هذا الشهر ومطلع الشهر المقبل، حيث لن تتوفر مباريات البطولتين على قنوات بي إن سبورتس الناقلة للدوريات.

وسبق لإدارة قناة ليبيا الرياضية نقل بعض قمم الدوري الألماني والإيطالي وكأس إيطاليا نقلاً عن قنوات أوروبية مفتوحة، لكن مع تعليق عربي ليبي.

ومن المعروف أن عدد كبير من مباريات دور مجموعات كأس أمم أوروبا 2020 ستقوم قنوات أوروبية مفتوحة ومجانية بنقلها عبر البث المفتوح، واستعرض الخليج 365 قائمة تلك القنوات في وقت سابق من صباح اليوم، وضمنهم قناتين على قمر العرب سات B2.

هل تنقل قناة ليبيا الرياضية يورو 2020؟

تقع قناة ليبيا الرياضية على قمر نايل سات، وعلى قمر تيليكوم 2A، وتختص في نقل مباريات الدوري الليبي لكرة القدم وبعض المباريات الكبرى في الدوريات الأوروبية، لكن مسألة نقل يورو 2020 ليست رسمية حتى الآن، ولم تعلنها القناة، بالتالي فإن كل شيء سيظهر في هذا الصدد وقت موعد مباراة ايطاليا وتركيا في الافتتاح اليوم.

لكن كل شيء وارد مع قناة ليبيا الرياضية، حيث تتبع سياسة نقل المباريات نقلاً عن محطات وقنوات أوروبية تقدم المحتوى للمشاهدين بشكل مجاني، ما يُجنبها التعرض إلى الغلق أو الحجب من قبل شركة نايل سات، وإلا لما سمح لها نايل سات بافتتاح قناة ثانية.

نجاح فكرة قناة ليبيا الرياضية في تقديم الأحداث الكبرى في بث مباشر نقلاً عن قنوات أوروبية مفتوحة، كان له الفضل في التوسع بافتتاح قناة ثانية بموافقة رسمية من النايل سات، وقد نقلت بالفعل مباراة نهائي كأس إيطاليا 2021 بين يوفنتوس ونابولي بمعلقين اثنين على القناتين، وهو نفس النظام الذي كان متبعًا في السابق في قنوات بين سبورت القطرية.

ما هو تردد قناة ليبيا الرياضية؟

تردد قناة ليبيا الرياضية الأولى على قمر NileSat 201، اتجاه 7 غربًا، التردد 11766 باستقطاب أفقي، والترميز 27500، ومعامل التصحيح 5/6 بتشفير مفتوح.

تردد قناة ليبيا الرياضية على قمر Telecom 2A اتجاه 3 شرقًا، التردد 12571 عمودي، الترميز 1667، التصحيح DVB-S2 8PSK 5/6 بتشفير مفتوح.

تردد قناة ليبيا الرياضية 2 (الثانية) على القمر الصناعي Nilesat 101/102، التردد 12380 أفقي، الترميز 27500، بمعامل تصحيح 3/4، بتشفير مفتوح.