مشاهدة مباراة الامارات واندونيسيا في بث مباشر بتصفيات كأس العالم 2022

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة الامارات واندونيسيا في تصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وكأس آسيا الصين 2023، ضمن مباريات اليوم الجمعة 11-6-2021.

يستقبل ملعب زعبيل بنادي الوصل فى دبي مواجهة الامارات لنظيره الاندونيسي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المجموعة السابعة، في الدور الثاني بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

ويحتل المنتخب الاماراتي المركز الثاني في ترتيب المجموعة، برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطتين عن المتصدر منتخب فيتنام، بينما يتواجد منتخب تايلاند وماليزيا في المركزين الثالث والرابع علي الترتيب برصيد 9 نقاط، وتتذيل اندونيسيا المجموعة بنقطة واحدة في رصيدها.

وسيبحث منتخب الامارات عن تحقيق الفوز على اندونيسيا مرة أخرى، وحصد الثلاث نقاط، لمواصلة مطاردة فيتنام على الصدارة وخطف بطاقة العبور للدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022.

على الجهة المقابلة، يطمح منتخب اندونيسيا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الامارات، من أجل البناء عليها في المرحلة المقبلة، بعدما انعدمت حظوظه في الصعود إلى كأس آسيا 2023، أو المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022.

يذكر ان منتخب الامارات قد أكتسح ضيفه الاندونيسي بخماسية نظيفة في لقاء الذهاب الذي جمعهما في أكتوبر 2019، وذلك قبل فترة الكساد الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويتأهل للمرحلة النهائية من من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 متصدر كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الثماني، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل لنهائيات كأس آسيا 2023.

وتنطلق صافرة بداية مباراة منتخب الامارات واندونيسيا، فى تمام الساعة 16:45 بتوقيت جرينتش، 18:45 بتوقيت مصر، 19:45 بتوقيت السعودية، 20:45 بتوقيت أبو ظبي.

وينقل بث مباشر مواجهة الامارات واندونيسيا، على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق “عامر عبدالله”، كما ينقل على قناة دبي الرياضية 1، بصوت المعلق “عبدالله السعدي” بالإضافة الى قناة الشارقة الرياضية بتعليق “عبدالحميد الجسمي”، والكأس القطرية بتعليق “أحمد الطيب”.

الامارات 2-0 اندونيسيا

تصفيات كأس العالم 2022 (الجولة الثامنة)

ملعب زعبيل بنادي الوصل – دبي

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أهلاً بكم في هذا البث المباشر لإحدى أهم مباريات اليوم الجمعة 11 يونيو 2021 في تصفيات كأس العالم 2022 بين الامارات واندونيسيا والتي تقام فى دبي.

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تشكيلة منتخب الامارت الاساسية اليوم |

علي خصيف – وليد عباس – شاهين عبد الرحمن – علي سالمين – علي مبخوت – بندر الأحبابي – خلفان مبارك – كايو كانيدو – فابيو دي ليما – عبدالله رمضان – محمود خميس.

تشكيلة منتخب اندونيسيا الاساسية اليوم |

محمد رينادي – عارف ساتريا – رزقي رمضاني – إيفان ديماس – كوشيديا هاري يودو – براتاما أرهان – راتشمات أريانتو – أسناوي مانجكوالام – آدم ستيانو – أوزفالدو أرديليس – إي كاديك أجونغ.

ملخص مباراة الامارات واندونيسيا فى تصفيات كأس العالم

صافرة بداية المباراة

الدقيقة 22 | منتخب الامارات يفتتح التسجيل عن طريق اللاعب “علي أحمد مبخوت”

الدقيقة 28 | فابيو ليما يُضيف الهدف الثاني للمنتخب الاماراتي، من صناعة اللاعب “محمود خميس الحمادي”