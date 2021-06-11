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الامارات | كأس أوروبا.. تحديد موقف دي بروين من المشاركة في مباراة بلجيكا وروسيا

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد منتخب بلجيكا، اليوم الجمعة، أن لاعب خط وسطه البارز، كيفن دي بروين، سيغيب عن المباراة الأولى للفريق في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم، ضد المنتخب الروسي، غدا السبت.

وأصيب دي بروين، بكسر في الأنف والعظام التي تحيط بتجويف عينه اليسرى، خلال مشاركته مع فريقه مانشستر سيتي في نهائي ، الشهر الماضي، وخضع لجراحة طفيفة الأسبوع الماضي.

كما يتعافى لاعب الوسط، أكسل فيتسل، من إصابة في أربطة الكاحل.

وقال المنتخب البلجيكي عبر حسابه على موقع "تويتر": "أكسل فيتسل وكيفن دي بروين لم يسافرا (مع الفريق) إلى روسيا. وظلا في المركز التدريبي للفريق في بلجيكا من أجل استكمال عملية التعافي".

وتتنافس بلجيكا في المجموعة الثانية مع روسيا، وفنلندا، والدنمارك.

وتفتتح فعاليات كأس أمم أوروبا 2020، اليوم الجمعة، بمباراة إيطاليا وتركيا، وتستمر البطولة التي تستضيفها 11 مدينة أوروبية على مدار شهر كامل.

وكان من المفترض إقامة البطولة في صيف العام الماضي، إلا أنه تقرر تأجيلها للعام الحالي بسبب أزمة جائحة فيروس .

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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