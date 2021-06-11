شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف لاعب شتوتجارت لتزويره اسمه وسنه فى البطاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى سيلاس كاتومبا مفومبا، مهاجم شتوتجارت الألماني، عقوبة الإيقاف لمدة ثلاثة أشهر لسلوكه غير الرياضي، بعدما اعترف باستخدامه هوية مزيفة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على اللاعب الكونغولي دفع غرامة قدرها 30 ألف يورو (32ر36 ألف دولار)، وفقا لما ذكره الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة.

وأعرب النادي واللاعب عن موافقتهما على القرار.

وكان النادي قد أعلن مساء الثلاثاء الماضي أن المهاجم، الذي يلعب تحت اسم سيلاس وامانجيتوكا، كشف أنه كان يستخدم اسم وسن خاطئين.

ووفقا للنادي، كان اللاعب ضحية ممارسات احتيالية من وكيله السابق، وفي الحقيقة هو يبلغ من العمر 22 عاما، أي أكثر بعام واحد مما كان معتقدا.

وذكر بيان للاتحاد الألماني لكرة القدم: «كان لاعترافه تأثير مخفف على العقوبة، كذلك حقيقة أنه كان سيحصل على تصريح للإقامة، والحق في لعبة كرة القدم بشكل احترافي في ألمانيا، حتى ولو كان بهويته الحقيقية».

وانضم سيلاس لشتوتجارت في 2019 من فريق باريس اف سي، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، بهوية مزورة، لمدة عامين.

وقال سفين ميسلينتات، المدير الرياضي لشتوتجارت: «كان واضحا لسيلاس ولنا أنه سيعاقب، ويجب أن يحدث ذلك وفقا للقوانين.. في الوقت نفسه، يأخذ الحكم بعين الاعتبار الظروف الخاصة لقضيته».