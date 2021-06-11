شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس يدعم «الباروكي» لتحقيق حلمه بعبور المانش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى السباح العالمي سيد الباروكي، صباح اليوم الجمعة، البروفة الأخيرة ببحيرة التمساح بقناة السويس، قبل سفره إلى إنجلترا من أجل محاولته عبور بحر المانش نهاية الشهر الجارى.

واستمرت البروفة الأخيرة السباحة لمدة ساعتين كاملتين لمسافة ١٣ كيلو مترا قام خلالها بالسباحة عكس التيار في أصعب أنواع التحديات التي تواجه السباح في المياه وكانت نقطة الانطلاق من نادي الشراع بالإسماعيلية حتى منطقة الجندي المجهول والعودة.

وعقب البروفة وجه البطل العالمي سيد الباروكي الشكر لسيادة الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناه السويس، راعي الرياضة وداعم الأبطال والذي نجح بدرجة كبيره في رفع شأن مصر خفاقاً عالياً في شريان الخير قناه السويس، وأيضاً توجيه الشكر للسيد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وكذلك الربان عمرو سلامة قائد إمدادات الإسماعيلية.

وأضاف «الباروكي» بالطبع أنا سعيد ان تكون البروفه الأخيرة في مسقط رأسي الإسماعيلية وسط تواجد إعلامي مميز من كافة وسائل الإعلام المختلفة ولابد من توجيه الشكر للجميع واؤكد سوف أقوم الفترة المقبلة بأداء التدريبات بجدية، وإصرار من أجل الاستعداد الجيد لعبور المانش هذا بجانب إنهاء كافة إجراءات السفر وبهذه المناسبه أشكر الكابتن سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والانقاذ، بتحمل كافة التكاليف بجانب الدعم المقدم من وزارة الشباب والرياضة.

وقد أشرف على تدريب الباروكي السباح الدولى للأساتذة الكابتن غريب عطية، بطل العالم في السباحة الحرة والذى يتواجد بكل التمرينات الخاصة بسيد الباروكي حيث كان يرافقه منذ كان في عمر ١٧ عاما، ويقوم بتدريبه يوميا.