شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يقيل مدربا رسميا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي برشلونة، اليوم الجمعة، رحيل أحد مدربي كرة القدم في النادي بشكل رسمي.

وقال برشلونة، في بيان رسمي: «أبلغ النادي فرانسيسكو خافيير جارسيا بيمينتا، مدرب برشلونة، أنه سيتم إنهاء عقده».

وأضاف برشلونة: «يعرب النادي عن امتنانه لبيمينتا على مهنيته والتزامه وتفانيه والطريقة الإيجابية والمريحة التي تعامل بها دائمًا، مع جميع أفراد عائلة برشلونة، ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل».

يذكر أن خبر إقالة بيمينتا نشرته الصحافة الإسبانية، صباح اليوم، بعد اتصال رافا يوستي، نائب رئيس برشلونة، بالمدرب لإبلاغه بالقرار.

وزعمت التقارير الصحفية، أن برشلونة يجهز لعدد آخر من الإقالات، ضمن خطة إعادة الهيكلة تضم كلًا من: أليكس جارسيا رئيس قسم التوظيف، وأوريلي التيميرا مدير الأكاديمية، وجوردي رورا منسق فريق «برشلونة ب».