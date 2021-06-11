شكرا لقرائتكم خبر عن اسكتلندا تتضامن مع إنجلترا في الركوع قبل المباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر لاعبو المنتخب الأسكتلندي، الجثو على ركبهم تضامنا مع نظرائهم في المنتخب الإنجليزي، حينما يلتقي الفريقان على ملعب «ويمبلي»، في بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وأكد المنتخب الأسكتلندي، أن لاعبيه سيواصلون الوقوف معا ضد العنصرية، وذلك قبل مبارياتهم في البطولة.

وسيواصل المنتخب الأسكتلندي الوقوف في مبارياته بملعب «هامبدن بارك»، لكنه سيتضامن مع غريمه التقليدي (المنتخب الإنجليزي)، في المواجهة التي ستجمعهما في لندن، يوم 18 من الشهر الجاري.

وذلك بعدما أطلقت بعض الجماهير الإنجليزية، صافرات استهجان ضد اللاعبين، حينما جثوا على ركبهم قبل مباراة ودية.

وقال ستيف كلارك، المدير الفني للمنتخب الأسكتلندي «سنظهر تضامنا مع لاعبي المنتخب الإنجليزي، والكثير منهم هم زملاء لاعبينا في فرقهم، وهم وجدوا أنفسهم في مواجهة إساءات من الجماهير، في المباريات الدولية الأخيرة».

وأردف «سنواصل الوقوف معا كشخص واحد في مبارياتنا بملعب هامبدن بارك، وفي مباراتنا بملعب ويمبلي.. سنقف في وجه العنصرية ونجثو على ركبنا في مواجهة الجهل».