شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يدخل صراع التعاقد مع نجم الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل نادي سموحة في صراع التعاقد مع مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وعلمت «المصري اليوم» أن أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة، طلب من المهندس محمد فرج عامر، رئيس النادي، التعاقد مع مروان محسن، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لتعويض العجز الذي يعاني منه الفريق في مركز قلب الهجوم.

وطلب المدير الفني لسموحة التعاقد مع مروان محسن، ليكون بديلا لحسام حسن، المعار لصفوف أهلي طرابلس الليبي حتى نهاية الموسم الجاري، والذي اقترب من الرحيل عن النادي بشكل نهائي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وتلقى مروان محسن، أكثر من عرض من أندية الدوري الممتاز، خلال الفترة الماضية على رأسها من سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي.

واقترب المهاجم صاحب الـ32 عامًا من الرحيل عن النادي الأهلي، في نهاية الموسم الجاري. بسبب تراجع مستواه الفني وفشله في إثبات جدارته مع الفريق.