شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يجهز صفعة مدوية لـ«يوفنتوس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية إيطالية عن قرار النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، بالرحيل عن صفوف يوفنتوس الإيطالى، فى الصيف الحالى، وخوض تجربة احترافية جديدة مع أحد الأندية الأخرى، بداية من الموسم المقبل 2021-2022.

وذكر دى مارزيو الصحفى الشهير بشبكة «سكاى سبورت»، أن كريستيانو رونالدو قرر خوض تجربة جديدة فى الموسم المقبل، وأن يوفنتوس بدأ بالفعل التخطيط لتشكيل جديد بدون الدون.

وأوضح دى ماريزو أن قريبا جدا سيكون هناك اتصالات جديدة بين الوكيل خورخى مينديز ويوفنتوس من أجل حسم مستقبل كريستيانو رونالدو والرحيل بعيدا عن اليوفى، ومناقشة المقابل المادى الذى يريد اليوفى الحصول عليه من صفقة بيعه.

وأشارت «سكاى سبورت» إلى أن ناديى باريس سان جيرمان الفرنسى ومانشستر يونايتد الإنجليزى، مهتمان بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو لكنهما لا يستطيعان دفع راتبه المرتفع الذى يتقاضاه فى الوقت الحالى.

وتابعت «سكاى سبورت» أنه سيتعين على كريستيانو رونالدو تخفيض راتبه من أجل الانضمام إلى أحد هذين الناديين فى الموسم المقبل.

ويقود رونالدو منتخب بلاده البرتغال فى بطولة أمم أوروبا «يورو 2020»، والتى انطلقت مساء أمس الجمعة، وتستمر لمدة شهر كامل بمشاركة 24 منتخبا.

وسجل كريستيانو رونالدو هدفا لمنتخب البرتغال فى مرمى نظيره إسرائيل، فى اللقاء الذى أقيم مساء الأربعاء الماضى، باللقاء الودى الذى انتهى بفوز منتخب برازيل أوروبا برباعية، ليرفع الدون رصيده إلى 104 أهداف دولية، ويقترب من صاحب الرقم القياسى، الإيرانى على دائى صاحب الـ109 أهداف.

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فى سياق متصل، أوضح أليساندرو ديل بييرو، أسطورة فريق يوفنتوس الإيطالى، حقيقة عودته إلى السيدة العجوز، موضحًا رأيه فى مستقبل كل من كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا، ثنائى البيانكونيرى.

وقال ديل بييرو فى تصريحات لصحيفة «كوريرى ديلا سيرا» الإيطالية عن حقيقة عودته ليوفنتوس كمدير: «لم أتلق مثل هذا العرض مطلقًا وأنا سعيد بما أفعله الآن».

وأكمل: «لا أريد أن يكون لى دور فقط لما فعلته فى الماضى، سيبقى ذلك إلى الأبد ولا يمكن لأحد تغييره، وينطبق الشىء نفسه على علاقتى مع يوفنتوس، أريد أن يتم النظر إلى ما يمكننى تقديمه».