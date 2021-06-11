شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيلو يقرر الاستمرار مع ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر البرازيلى مارسيلو، ظهير أيسر فريق ريال مدريد الإسبانى، الاستمرار مع النادى الملكى، في الموسم الجديد. ويرتبط مارسيلو، بعقد مع ريال مدريد حتى الصيف المقبل، وانتشرت عدة تقارير حول وضعه في قائمة اللاعبين الراحلين عن الميرينجى.

وذكرت صحيفة «ABC» أن النجم البرازيلى مارسيلو، اتخذ قرار الاستمرار مع ريال مدريد حتى نهاية عقده، تحت قيادة المدرب الإيطالى كارلو أنشيلوتى.

وأضافت أنه بالرغم من أن البرازيلى مارسيلو، يعلم جيداً أنه خارج خطط أنشيلوتى مدرب ريال مدريد بالموسم الجديد، إلا أنه سيحترم عقده مع ريال مدريد وسيستمر مع النادى الملكى في الموسم الجديد.

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ33 عامًا لعب مع ريال مدريد في الموسم المنقضى 19 مباراة خلال الموسم الماضى بجميع البطولات، وتمكن من صناعة 4 أهداف.