شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. «أوليمبياد طوكيو» دون جماهير من خارج اليابان بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن منظمو دورة الألعاب الأوليمبية والباراليمبية طوكيو 2020 أنه لن يتم السماح بحضور جماهير من خارج اليابان كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزيرة اليابانية المسؤولة عن الأوليمبياد، تامايو ماروكاوا، القرار فى نهاية اجتماع مع رئيسة طوكيو 2020 سيكو هاشيموتو، ورئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، توماس باخ، ونظيره على رأس اللجنة الباراليمبية، أندرو بارسونز وحاكمة طوكيو يوريكو كويكى.

وعقب الاجتماع، قالت ماراوكاوا أمام كاميرات التلفزيون: «فى الاجتماع الذى انعقد تقرر التخلى عن خيار استقبال زوار من الخارج». من جانبها، أوضحت هاشيموتو فى مؤتمر صحفى أن الرحلات الدولية محظورة «ووضع كوفيد-19 فى اليابان حاليا وفى دول أخرى مازال يمثل تحديًا».

وأشارت إلى أن القرار الذى «يحظى بالاحترام والقبول التام» من اللجنتين الأوليمبية والباراليمبية، «سيساهم فى ضمان إقامة أولمبياد آمنة لكافة الرياضيين والمشاركين الآخرين وكذلك للشعب اليابانى».

وأضافت المسؤولة عن أوليمبياد طوكيو أن توماس باخ «أبدى شعوره بالإحباط تجاه هذا القرار، لكنه قال إن الصحة تأتى أولا وأبدى تفهمه». وعلى الرغم من هذا القرار، هناك إمكانية للسماح لأشخاص بأعينهم منخرطين فى تنظيم الدورة لدخول البلاد، من بينهم حوالى 8 آلاف متطوع للمشاركة فى تنظيم الحدث الرياضى.

كما أوضحت رئيسة طوكيو 2020، أن كافة الأشخاص الذين اشتروا بالفعل تذاكر لحضور الأولمبياد سيستردون أموالهم.

ومن المقرر أن يتخذ المنظمون فى أبريل المقبل قرارا بشأن حضور متفرجين من الأصل لمقار الدورة أو كيف ستكون القيود فى هذا الصدد.