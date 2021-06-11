الامارات | محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.. باختيار الجمهور

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.. باختيار الجمهور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض النجم المصري محمد صلاح، الخروج من الموسم السيء لفريقه دون الحصول على جائزة جديدة بعد أن أنصفه الجمهور باختياره أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بتصويت الجمهور، وذلك بعدما فقد اللاعب صدارة هدافي البطولة في الجولة الأخيرة.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية مساء الجمعة أسماء اللاعبين الحاصلين على جوائز الأفضل خلال الموسم المنتهي 2020-2021، وأعلنت على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن فوز النجم المصري محمد صلاح مهاجم وجناح ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز المنتهي من قبل رابطة المحترفين الإنجليزي.

يذكر أن جائزة رابطة المحترفين الإنجليزية تحسم بفضل تصويت الجماهير على عكس جوائز الاتحاد الإنجليزي وأيضاً رابطة الدوري الإنجليزي.

وظهر محمد صلاح بشكل مميز الموسم المنصرم، حيث نجح في تسجيل 22 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة خلال 37 مباراة، وساهم في انتفاضة الريدز بالجولات الأخيرة، ليُنهي البريميرليج في المركز الثالث.

واحتفى نادي ليفربول الانجليزي بالنجم المصري محمد صلاح بعد حصوله على الجائزة ونشر الحساب الرسمي للريدز على "تويتر"، صورة محمد صلاح وعلق قائلا: "الأفضل دائمًا.. محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الممتاز لموسم 2020/21 بتصويت الجماهير".

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