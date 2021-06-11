شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة قوية للإسماعيلي قبل مواجهة غزل المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال، ضربة قوية قبل مواجهة غزل المحلة.

ويأتي ذلك بعدما تأكد صعوبة لحاق حسين السيد، ظهير أيسر الفريق بالمباراة بسبب عدم تماثله للشفاء من الإصابة في كاحل القدم، حيث مازال يواصل اللاعب برنامجه التأهيلي، قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماهير للفريق.

وسوف يفتقد الدراويش في المباراة المقبلة، خدمات لاعب خط الوسط محمد حسن، بعد تعرضه للطرد في مباراة الزمالك في كأس مصر.

ويلتقي الإسماعيلي مع غزل المحلة، الثلاثاء المقبل على استاد الإسماعيلية ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الدراويش المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتعرض للهزيمة في 9 مباريات، أحرز لاعبوه 28 هدفًا وتلقت شباكه 30 غي