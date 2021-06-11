شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الرماية : حققنا أفضل الأرقام والمراكز بالبطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب اللواء حازم حسني رئيس اتحاد الرماية عن خالص شكره وتقديره لوزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل للاتحاد، وتشجيعه لإقامة البطولات الدولية والعربية والقارية في رياضة الرماية على أرض مصر ضمن استضافة مصر شتى البطولات الدولية، معربًا عن فخره بأداء لاعبي مصر بالبطولة العربية، وتصدرهم ترتيبها بالفوز بـ 23 ميدالية متنوعة.

وأكد حسني أن مصر لديها العديد من المواهب الواعدة في رياضة الرماية يتم إعدادهم ورعايتهم بالشكل المطلوب بهدف تحقيق مزيد من البطولات، لافتاً إلى أن اتحاد الرماية يواصل تركيزه ومتابعته مع لاعبي الرماية المتأهلين لدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو والمقرر انطلاقها في شهر يوليو المقبل.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة العربية التي تستضيفها مصر في الفترة 1-12 يونيو الجاري عن تصدر لاعبي مصر جدول ترتيب الدول المشاركة بالبطولة بعدد 23 ميدالية في مختلف المنافسات بواقع 12 ميدالية ذهبية و5 ميداليات فضية و6 ميداليات برونزية.