شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يتفقد المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الجمعة، المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك على هامش مشاركته في ماراثون البوسكو الذي انطلق من أمام المدينة اليوم.

وشملت جولة الوزير تفقد مجمع الملاعب ومنطقة الألعاب الجماعية والملاعب المتعددة الأغراض، والأماكن المخصصة للعائلات والأطفال، وصالات الألعاب الفردية، ومجمع حمامات سباحة وملاعب التنس، ومبنى ملاعب الأسكواش، والمبنى الثقافى التكنولوجي، والمبنى الاجتماعي، ومنطقة الخدمات، والصالة المغطاة.

كشف الوزير عن استضافة المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة العديد من الفعاليات والبطولات الرياضية خلال الفترة المقبلة استفادةً من مكوناتها الإنشائية المتنوعة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة تعد أحد الصروح الرياضية المتميزة ضمن العديد من الإنجازات والمشروعات الكبرى التي تشهدها مصر تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.