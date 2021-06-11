شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة : مد فترة التسجيل في القمة الشبابية الثانية لمراكز شباب مصر حتى ١٢ يونيو الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، عن تمديد فترة التسجيل للمشاركة في القمة الشبابية الثانية لمراكز شباب مصر لشباب المحافظات الحدودية، والتي تأتي تحت عنوان «الشباب وريادة الاعمال والامن القومي»، والتي ينظمها الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وبالتنسيق مع الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، برعاية الاستاذ الدكتور اشرف صبحي- وزير الشباب والرياضة، وذلك بمشاركة الشباب اعضاء مراكز الشباب بالمحافظات الحدودية. خلال الفترة من١٨-٢٤ يونيو بمحافظة مطروح.

وأكد الدكتور أشرف صبحي- وزير الشباب والرياضة أن المتقدمين للمشاركة في القمة الشبابية الثانية تخطى عدد المتقدمين في القمة الاولي، ومن هذا المنطلق تم تمديد فترة التسجيل لإعطاء الفرصة لأكبر عدد من الشباب المصري للتقديم في القمة، مشيرا إلى أن محافظات الجمهورية تذخر بالعديد من العقول الشابة والتي ستسهم بشكل كبير في اثراء القمة في نسختها الثانية .

من جانبه، اوضح الاستاذ الدكتور ماجد العزازي ورئيس مجلس ادارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر أن تنفيذ القمة الثانية جاء في ضوء النجاحات التي حققتها القمة الشبابية لمراكز شباب مصر في نسختها الاولى، وفي ضوء اهتمام القيادة السياسية بتنفيذ توصيات القمة الشبابية الاولي، واستمرارية القمة وتعميمها ليتم تنفيذها في مختلف محافظات الجمهورية، مبينا أن القمة تأتي في اطار استراتيجية وخطة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر لتطوير أداء مراكز الشباب، وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية حقيقية، من خلال إحداث حراك قوي داخل المراكز في جميع محافظات الجمهورية، وفي ضوء تطوير البرامج والأنشطة والمشروعات المقدمة لاعضاء مراكز الشباب بهدف تأهيلهم وتنمية قدراتهم.

للتسجيل في القمة يرجى الدخول على الرابط التالي:

https://www.emys.gov.eg/moy/the_youth_summit_of_egypt_youth_centers_2021/