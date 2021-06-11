شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يشارك بماراثون البوسكو بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على المشاركة في فعاليات ماراثون البوسكو الذي أقيم صباح اليوم الجمعة بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة بتنظيم من «كايرو رانر»، بالتنسيق مع إدارة السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

انطلق الماراثون من المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة مروراً بمنطقة الأبراج التي تتضمن أكبر برج بقارة أفريقيا والعودة إلى المدينة مرة أخرى، وسط تطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع المشاركين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد.

انقسم الماراثون إلى سباق لمسافة 10 كم، وسباق 5كم، وسباق للعائلات بمسافة 1 كم، وفى ختام السباق، قام وزير الشباب والرياضة بتكريم الفائزين بالمراكز الأولي، وتقديم التهنئة لهم.

أكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية ودور الفعاليات الرياضية من حيث إقامتها داخل المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها البلاد مما تساهم في تعريف المواطنين والشباب المشاركين بتلك الإنجازات على أرض الواقع، مشيداً بحرص الجميع على المشاركة في الماراثونات الرياضية انطلاقاً من الحرص على ممارسة الرياضة وتأكيدا لأهميتها الإيجابية على صحة الفرد والمجتمع.

ونوه الوزير fالتعاون مع الكيانات والروابط المعنية بإقامة الماراثونات الرياضية لتنفيذها أسبوعيا، بجانب توجيهات الوزارة لكافة المديريات بجميع المحافظات على إقامة مثل تلك الماراثونات والفعاليات الرياضية في ضوء استراتيجية الوزارة الهادفة إلى نشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع، وجعلها أسلوب حياة.

شارك بالماراثون كل من الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد جمعة معاون الوزير، وأحمد عبدالخالق مدير عام السياحة الرياضية.

وكانت اللجنة المنظمة لسباق البوسكو قد أعلنت عن منح جوائز مالية قيمة للفائزين بسباق الـ10كم سيدات ورجال، يحصل المركز الأول على مبلغ 20 ألف جنيه، والمركز الثاني على 10 آلاف جنيه، والمركز الثالث 5 آلاف جنيه، فضلاً عن جوائز رمزية للفئات العمرية من الجنسين من 15 عاما حتى فوق 45 عاماً، على أن تكون الجوائز بالتساوي على كل الفئات مركز أول 3000 جنيه مصري مركز ثاني 2000 جنيه مصري مركز ثالث 1000 جنيه مصري.