شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتصدر البطولة العربية للرماية بـ23 ميدالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة العربية التي تستضيفها مصر في الفترة 1-12 يونيو الجاري عن تصدر لاعبى مصر لجدول ترتيب الدول المشاركة بالبطولة بعدد 23 ميدالية في مختلف المنافسات بواقع 12 ميدالية ذهبية و5 ميداليات فضة و6 ميداليات برونزية.

وجاء في المركز الثاني في الفوز بالميداليات منتخب الإمارات بعدد 14 ميدالية بواقع 3 ذهبيات و7 ميدالية فضية و4 ميداليات برونزية، فيما حل منتخب تونس بالمركز الثالث بجدول الترتيب ب 4 ميداليات منهم 3 ذهبية وميدالية واحدة برونزية.

وفى المركز الرابع جاء منتخب السعودية بـ5 ميداليات مقسمين إلى 1 ميدالية ذهبية و3 ميداليات فضية و1 ميدالية برونزية، وجاءت منتخبات قطر والعراق والكويت وليبيا ولبنان في المراكز من الخامس حتى التاسع على الترتيب، وتذيلت منتخبات الأردن وسوريا وفلسطين وموريتانيا جدول الترتيب دون تحقيق أي ميدالية.