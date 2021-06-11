شكرا لقرائتكم خبر عن «زايد العليا» تنقل خبراتها لكأس العالم للرماية البارالمبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استجابت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهِمم، لطلب اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للرماية البارالمبية في ليما عاصمة جمهورية بيرو التي تقام خلال الفترة من 10 إلى 20 يونيو/ حزيران الجاري، من خلال تقديم خبراتها التنظيمية للمساعدة على إنجاح استضافة منافسات البطولة، وذلك في إطار سعي المؤسسة لمد جسور التعاون وتبادل الخبرات مع كافة الجهات ذات العلاقة على كل المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وأبرمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهِمم مذكرة تفاهم في مجال التوعية والإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، مع اللجنة المنظمة للبطولة،حيث جرت مراسم التوقيع عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بعد، بحضور سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، ومحمد عبدالله الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية البيرو، وماركو أنطونيو سانتيفانييس القنصل العام للبيرو في الإمارات، وعبدالله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وعبدالله الراشدي الرئيس التنفيذي لشركة طموح للرعاية الصحية.

ووقع المذكرة عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهِمم عبدالله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بالمؤسسة، رئيس اللجنة العليا المنظمة لكأس العالم للرماية البارالمبية 2021 بمدينة العين، وعن اللجنة المنظمة في بيرو لويزا فيلار جالفيز رئيسة اللجنة المنظمة للبطولة لدى دولة البيرو.

أعلى المعايير

تأتي تلك الخطوة عقب تلقي مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم واللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2021 بمدينة العين طلباً من قبل الاتحاد الدولي لرماية أصحاب الهمم بنقل خبرات المؤسسة من إجراءات وممارسات ناجحة ومتميزة ضمن أعلى معايير الحماية والأمان والتي جرى تطبيقها خلال استضافة إمارة أبوظبي لمنافسات بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2021، وتوفير الدعم للبيرو لإقامة البطولة من خلال ضمان اتباع الإجراءات ذاتها التي تم اتباعها في بطولة (إمارة أبوظبي).

واتخذت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم خطواتها التنفيذية مع الشريك الاستراتيجي الصحي والداعم للبطولة شركة طموح للرعاية الصحية.

علاقة صداقة

وأشار محمد الشامسي، إلى عمق علاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات بجمهورية بيرو، حيث يحتفل البلدان هذا العام بمرور 35 عاماً على العلاقات الدبلوماسية.

وأضاف:تأتي مشاركة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وشركة «طموح» للرعاية الصحية في هذا الحدث الرياضي المهم ضمن مبادرات دولة الإمارات في تعزيز الجهود الطبية للدول الصديقة.

من جهته رحب الحميدان بإبرام مذكرة التفاهم مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للرماية البارالمبية في بيرو، وقال: «عودتنا قيادتنا الرشيدة على تقديم المساعدة والعون للجميع في بقاع الأرض كافة».

وقال عبدالله الكمالي: نجاح أبوظبي في تنظيم واستضافة منافسات البطولة كان له صدى طيباً لدى دول العالم كافة، لاسيما المشاركين في المنافسات التي شهدت الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية وتطبيق نظام «الفقاعة الطبية».

من جانبه أعرب عبدالله الراشدي، الرئيس التنفيذي لشركة طموح للرعاية الصحية عن سعادته بمشاركة الشركة في مهمة دعم اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للرماية البارالمبية في جمهورية بيرو، لتقديم الدعم والمساندة على استضافة وتنظيم البطولة.