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المصري محمد صلاح الأفضل في «بريميرليج»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

11 يونيو 2021

18:35 مساء

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الشارقة: ”الخليج 365”
فاز اللاعب المصري محمد صلاح، نجم نادي ، الجمعة، بجائزة أفضل لاعب في الممتاز «بريميرليج» عن الموسم 2020-2021، المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا «PFA».
وحصل صلاح على أعلى نسبة تصويت من الجماهير المشاركة في استفتاء رابطة اللاعبين المحترفين، الذي تم إطلاقه الثلاثاء الماضي.
وتفوق صلاح على كل من هاري كين لاعب توتنهام، أولي واتكينز لاعب أستون فيلا، برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، باتريك بامفورد لاعب ليدز يونايتد وكيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي.
وخاض صلاح في بطولة الدوري بالموسم الماضي 37 مباراة، أحرز خلالها 22 هدفاً وصنع 5 آخرين، واحتل المركز الثاني بقائمة الهدافين بفارق هدف وحيد خلف هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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