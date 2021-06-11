المصري محمد صلاح الأفضل في «بريميرليج»

الشارقة: ”الخليج 365”

فاز اللاعب المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، الجمعة، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» عن الموسم 2020-2021، المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا «PFA».

وحصل صلاح على أعلى نسبة تصويت من الجماهير المشاركة في استفتاء رابطة اللاعبين المحترفين، الذي تم إطلاقه الثلاثاء الماضي.

وتفوق صلاح على كل من هاري كين لاعب توتنهام، أولي واتكينز لاعب أستون فيلا، برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، باتريك بامفورد لاعب ليدز يونايتد وكيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي.

وخاض صلاح في بطولة الدوري بالموسم الماضي 37 مباراة، أحرز خلالها 22 هدفاً وصنع 5 آخرين، واحتل المركز الثاني بقائمة الهدافين بفارق هدف وحيد خلف هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير.