شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام النجم الساحلي وكوليبالي بدفع 1.4 مليون دولار للأهلي المصري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة ”الخليج 365”

رفضت المحكمة الرياضية الدولية «كاس» الاستئناف المقدم من نادي النجم الساحلي التونسي والإيفواري سليماني كوليبالي، لاعب الأهلي المصري السابق، وأيدت المحكمة القرار الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بإلزام نادي النجم الساحلي واللاعب بدفع 1.4 مليون دولار للنادي الأهلي، مضافاً إليها غرامات ثانوية قدرها 15%، اعتباراً من أكتوبر 2019 مع إلزام نادي النجم الساحلي التونسي بدفع أتعاب التقاضي.

وكان الإيفواري سليماني كوليبالي قد قام بالهروب من الأهلي في وقت سابق، رغم استمرار عقده مع النادي بادعاءات غير صحيحة. واتخذ الأهلي كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقه، وأيدت المحكمة الرياضية الحكم الصادر من الاتحاد الدولي لصالح الأهلي.

وسبق أن أعلن النادي الأهلي التقدم بشكوى جديدة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ضد نادي النجم الساحلي التونسي، بسبب مماطلة الأخير في سداد المستحقات المتأخرة الخاصة بالإيفواري سليماني كوليبالي لاعب الأهلي السابق والنجم الساحلي الحالي.

وألزمت المحكمة الرياضة الدولية النجم الساحلي، الذي يلعب له كوليبالي بدفع مليون و436 ألف دولار، خلال 45 يوماً من تاريخ الحكم، بسبب هروب اللاعب من الأهلي والرحيل خارج مصر.

وكشفت تقارير صحفية عن انتهاء المهلة القانونية التي منحها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للنجم الساحلي من أجل سداد عقوبة سليماني كوليبالي لصالح النادي الأهلي المصري، ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم مسؤولي النجم الساحلي مهلة 45 يوماً، انتهت الاثنين الماضي، لتسوية موقف كوليبالي مع الأهلي، وإلا إيقاف كوليبالى 6 أشهر وحرمان أبناء سوسة من سوق الانتقالات لثلاث فترات.

وكان الأهلي قد حصل على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بإجبار النادي التونسي على تسديد 22 مليون جنيه بسبب الهارب كوليبالي وإلا سيتم منعه من القيد.