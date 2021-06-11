شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب الإمارات يتعادل مع لبنان 1-1 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعادل منتخب الإمارات الوطني للشباب مواليد 2001 مع منتخب لبنان 1-1 في المباراة الودية التي جرت على ملعب حميد الطاير بنادي النصر في ختام معسكره الداخلي بدبي، وسجل هدف «الأبيض» علي إبراهيم.

شهد المباراة سيف ماجد المنصوري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة نائب رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، وعبدالله سلطان عضو لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، وعمر عبدالله يبرودي الأمين العام المساعد للشؤون الفنية بالاتحاد، وعبدالقادر حسن مدير إدارة المنتخبات.

وقال سيف ماجد المنصوري:تحدثت مع لاعبي المنتخب قبل خوض المبارة الودية ونقلت لهم تحيات رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، والثقة الكبيرة الموضوعة في منتخب الشباب الذي يُعد رافداً مهماً للمنتخب الأول في المستقبل القريب، وأن على اللاعبين الاستفادة من وجودهم حالياً ضمن صفوف المنتخب لتطوير قدراتهم البدنية والفنية.

وأضاف: المباراة هي الأولى للمنتخب مع المدرب الإسباني فرانك أوتيجا، وشاهدنا خلال أحداثها مدى قدرة اللاعبين على فهم وتنفيذ خطة وفكر المدرب خلال إدارته وتوجيهاته لهم خلال مجريات المباراة، وأحدث فارقاً كبيراً في أداء منتخبنا الوطني خلال الشوط الثاني الذي شهد زيادة منافسة وإصرار اللاعبين على السيطرة والاستحواذ أكثر على الكرة، وعلى الرغم من استقبالنا هدفاً ثم إدراك التعادل إلا أن لاعبي المنتخب كانوا الأقرب لتحقيق الفوز، وبشكل عام قدم المنتخبان مباراة قوية.

وأشار نائب رئيس لجنة المنتخبات إلى أن اللجنة وضعت برامج مختلفة لجميع المنتخبات العمرية تتواكب مع الاستراتيجية الجديدة لاتحاد الكرة ورؤية 2038 التي تهدف إلى النهوض بكرة القدم الإماراتية وخاصة منتخباتنا الوطنية.