فراغ.. أحمد الطيب يسخر من حوار شريف إكرامي مع شوبير.. والإعلامي: كله كوم والهلفوت كوم

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

سخر المعلق الرياضي أحمد الطيب، من حوار الإعلامي أحمد شوبير، مع شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز.

وعلق الطيب، على الحوار، عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، قائلاً :«إعلامنا الرياضى في حاجة لإعادة ترتيب!! فوجئت بعد ساعة كاملة بأن الحلقة Live، وكنت اعتقد من محتواها أنها من عشرة أشهر مضت!! فرااااغ».

رسالة غامضة من شوبير

من جانبه، وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة غامضة لـمتابعيه عقب حواره مع شريف إكرامي.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : “ كله كوم والهلفوت كوم".

وكان شريف إكرامي كشف عن سر انضمامه لـ فريق بيراميدز على الرغم من تلقيه عروضا من الإسماعيلي والأندية السعودية.

وأضاف في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت ” أن انتمائه لـ الأهلي حال دون انضمامه لـ فريق جماهيري آخر مشددا انه اختار بيراميدز نظرا لكونه ناد غير جماهيري.

وتابع أن وقت إعلانه الرحيل عن الأهلي لم يكن حدد وجهته المقبلة مشددا أن الأهلي فاتحه في امر التجديد عقب إعلان قراراه بالرحيل .

وأكمل أن رينيه فايلر المدير الفني السابق للفريق كان موقفه واضح من اللاعبين الكبار مشددا أنه موقف يحترم من اجل مصلحة الفريق .

وأكمل أن سيد عبد الحفيظ مدير الكره أكد له احترام وتقدير الأهلي له ولمشواره مشددا أن علاقته جيدة بلاعبي الأهلي ويتواصل معهم دائما حيث هاتفهم قبل نهائي إفريقيا أمام الزمالك .

وتابع أن استقرار بيراميدز ورغبته في صنع النجاح كان من ضمن أسباب انضمامه للفريق.

وأكد شريف أنه لم يكن له أي دور على الاطلاق في مسالة رحيل رمضان صبحي نجم بيراميدز والأهلي السابق عن المارد الأحمر لـ فريقه الحالي.

وأضاف أن اتهام جماهير الأهلي له بالتسبب في رحيل رمضان عن الأهلي ظالم للغاية ولا أساس له من الصحة وتدخله في الامر كان بنسبه 0 % .

وتابع أن علي صقر وكيل أعمال رمضان صبحي كان يرغب في ان يعمل مع رمضان منذ انتهاء بطوله كاس الأمم الافريقية تحت 23 عاما وحدثت مكالمه هاتفيه معه ولكن رمضان وقتها رفض الامر تماما نظرا لكون نادر شوقي وقتها وكيل أعماله.

وأكمل أن عقد نادر شوقي مع رمضان انتهى لذلك قام رمضان بالعمل مع على صقر، مشددا أن صبحي تعاقد مع بيراميدز برغبته الكاملة.

وتابع أن بيراميدز كان يرغب في ضم رمضان منذ فترة طويلة ولكن نجم الأهلي السابق رفض تماما ولكن عقب انتهاء اعارته وجد ان الأنسب له هو الرحيل عن الأهلي والانضمام للفريق الأزرق .