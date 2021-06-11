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متفوقا على كين.. صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بتصويت الجماهير

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حصل النجم المصري محمد صلاح، لاعب على جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز، بتصويت الجماهير، المُقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.

وحصد صلاح أعلى نسبة تصويت، بعدما نافس كل من مهاجم توتنهام، هاري كين، ومهاجم أستون فيلا، أولي واتكينز، وصانع ألعاب مانشستر يونايتد، برونو فيرنانديز، ومهاجم ليدز يونايتد، باتريك بامفورد، ونجم مانشستر سيتي، كيفن دي بروين.

وقدم مهاجم ليفربول مستوى رائع طوال الموسم الماضي، حيث سجل 22 هدفًا وخمس تمريرات حاسمة في الممتاز ليساعد فريقه في الوصول إلى المركز الثالث.

سجل صلاح - الذي اختير الأسبوع الماضي في أفضل فريق بالدوري الإنجليزي الممتاز - في 31 هدفًا خلال 51 مباراة في موسم 2020-21.

ويعد صلاح هداف فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي المنتهي برصيد 22 هدفاً، ووصيف هدافي المسابقة خلفاً للنجم هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.

واحتل ليفربول المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2020/2021 وحصد 69 نقطة من 38 مباراة، ليضمن التأهل مباشرة لدور المجموعات في .

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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