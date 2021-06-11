الأهلي يتسلم حيثيات قرار كاس ضد النجم الساحلي وكوليبالي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قررت المحكمة الرياضية "كاس" رفض الاستئناف الذي قدمته إدارة النادي الساحلي بشأن اللاعب الإيفواري سليماني كوليبالي لاعب الأهلي السابق، وتلقت إدارة النادي الأهلي إخطارًا رسميًا بحيثيات القرار.

وبحسب مصدر في النادي الأهلي من خلال تأكيدات لمصراوي فإن الحيثيات تضمنت تحميل النادي التونسي أتعاب التقاضي في هذا الملف، كما تضمن القرار دفع غرامة سنوية قدرها 15%، اعتبارا من أكتوبر 2019 علي القيمة الإجمالية للعقوبة وهي مليون و400 الف دولار بحيث يحق للأهلي ما يقارب 310 ألف دولار أخرى.

ولن يتمكن النجم الساحلي من تسجيل أي لاعب لمدة ثلاث فترات قيد إلا بعد أن يقوم بدفع الغرامة، كما أن اللاعب لن يتمكن من المشاركة في أي مباراة إلا بعد دفع قيمة الغرامة.

وكان الاهلي قد اعلن أمس أن المحكمة الرياضية الدولية قد رفضت الاستئناف المقدم من نادي النجم الساحلي التونسي والإيفواري سليماني كوليبالي، لاعب الأهلي السابق، وأيدت المحكمة القرار الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم بإلزام نادي النجم الساحلي واللاعب بدفع غرامة 1.4 مليون دولار للأهلي بالإضافة إلى غرامات سنوية اعتبارًا من أكتوبر 2019.