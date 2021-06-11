كارتيرون: حزين بسبب الشائعات.. ولن أكرر خطئي أمام الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، عن واقعة طرده في لقاء الإسماعيلي بدور الستة عشر لبطولة كأس مصر، مشيرا إلى أنه حزين من شائعات رحيله عن القلعة البيضاء.

وقال كارتيرون، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للزمالك، اليوم الجمعة: "لست سعيدا بطردي أمام الإسماعيلي، وما حدث خطأ من الصعب تكراره".

وأضاف: "الزمالك خاض في هذه الفترة مباريات كثيرة وكان الفريق مضغوطا، وفوجئت بالحكم يشهر البطاقات الملونة بصورة مبالغ فيها للاعبي الزمالك، وكأن الأمر موجه ضد فريقه، وهو ما تسبب في عصبيتي ودفعني للنزول لأرض الملعب".

وتابع: "لم يكن من المفترض أن أقدم على فعل ذلك التصرف بالرغم من الظلم التحكيمي الذي كان يتعرض له فريقي".

من جانبه، أعرب كارتيرون عن حزنه من شائعات رحيله عن تدريب الفريق بعدما سافر في فترة إجازة خلال فترة توقف الدوري الحالية.

وأكد المدرب الفرنسي: "البعض قال أنني سأرحل لوجود عروض تدريبية أخرى، ولكن هذا ضد تفكيري، لأنني مستمر مع الزمالك لرغبتي في حصد البطولات".

وأشار كارتيرون إلى أن الجماهير لا تعلم أن الشهور الماضية كانت صعبة على اللاعبين: "الزمالك ينافس في ظروف صعبة واللاعبون لا يشتكون من هذه الظروف والجماهير لا تعلم ما يفعله اللاعبون".

ووجه كارتيرون رسالة لجماهير الزمالك في ختام تصريحاته مؤكدا بأنه يبذل قصارى جهده مع الجهاز المعاون واللاعبين لإسعادهم بالحصول على بطولتي الدوري والكأس هذا الموسم.

يُذكر أن الزمالك يستعد للقاء أسوان المقرر له يوم 17 يونيو الجاري في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.